大陸女星劉濤是少數兼具霸氣與柔美的女演員，一出道就以《還珠格格-天上人間》的「慕沙公主」和《天龍八部》阿朱走紅，後在《瑯琊榜》飾演「霓凰郡主」創事業巔峰，是著名的實力派演員，同時，她也是美魔女一枚，近日劉濤就曬出健身照，以中空裝入鏡的她，辣露「冰塊盒腹肌」，44歲身材曲線超不科學。

劉濤近年積極運動，她日前則在微博曬出健身照，穿運動內衣、貼身運動褲的她，辣露蠻腰和冰塊盒腹肌，結實身材相當養眼，而在另一張對鏡自拍照中，還可以從鏡中看到蜜桃臀，零贅肉身材超不科學，無法相信劉濤將在下周過45歲生日。

劉濤本身骨架比較大，加上她有健身的習慣，讓劉濤的身材看起來比較結實，劉濤曬健身照也吸引網友直呼：「身材真的厲害」、「有馬甲線、小蠻腰還有蜜桃臀，劉濤也太自律」、「姊姊太厲害了」。

劉濤是少數兼具霸氣與柔美的女演員，一出道就以《還珠格格-天上人間》的「慕沙公主」和《天龍八部》阿朱走紅，劉濤2008年閃嫁富商王珂，並生下一對子女，不過王珂婚後傳出經濟危機，劉濤不離不棄，本來婚後宣布引退的她，為家庭復出演藝圈，成為佳話，但情比金堅的夫妻卻屢次「被離婚」，劉濤還遭爆婚變，讓兩人都跳出來駁斥，才總算滅了烏龍傳聞。