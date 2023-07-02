台北市南港區今天上午傳出火警，警消獲報，南港路2段靠近台北流行音樂中心的一處營業用廠房，上午10時11分傳出火警，報案者表示2樓建築物1樓有煙。因濃煙一度有擴大趨勢，警消加派人手前往灌救，所幸火勢於10時55分左右撲滅，無延燒之虞，起火原因有待調查。
據了解，該處是南港區靠台北流行音樂中心的營業用廠房，為數位影業公司拍片用的廠房區，屬營業用途，因濃煙狂竄，台北市消防局不敢大意，現場提升為三級火警，經射水灌救，確認無人員受困，40多分鐘後火勢撲滅，沒有延燒之虞。
台北市南港區今天上午傳出火警，警消獲報，南港路2段靠近台北流行音樂中心的一處營業用廠房，上午10時11分傳出火警，報案者表示2樓建築物1樓有煙。因濃煙一度有擴大趨勢，警消加派人手前往灌救，所幸火勢於10時55分左右撲滅，無延燒之虞，起火原因有待調查。
據了解，該處是南港區靠台北流行音樂中心的營業用廠房，為數位影業公司拍片用的廠房區，屬營業用途，因濃煙狂竄，台北市消防局不敢大意，現場提升為三級火警，經射水灌救，確認無人員受困，40多分鐘後火勢撲滅，沒有延燒之虞。
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