民進黨立委何志偉。（黃婉婷攝）

民進黨總統參選人賴清德2日上午於台北市建成公園舉辦「新動力信賴台灣後援會」成立大會，民進黨立委何志偉致詞痛批，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲「一下墨綠、一下深藍、一下粉紅、一下白」，不但指責人民「要錢不要命」，還說參與太陽花學運的學生奇怪，而他是首位發現柯有問題的人，因此付出高昂政治代價，但事實證明他沒錯。

新動力信賴台灣後援會由長期挺賴的民進黨立委何志偉組織，同屬綠色友誼連線的前立委薛凌、立委羅美玲、議員鍾佩玲都到場支持；散場前，主持人也喊出南北二路支持者集結，現場約6000餘名支持者現身挺賴。

何志偉指出，選舉時大家都說要「堅持」，他在賴清德身上一路走來都沒變，無論是對台灣的愛、對專業的堅持，以及對人民的尊重從來，但這次選舉，有一個人一直變來變去，「一下墨綠、一下深藍、一下粉紅、一下白」，這個人就是柯文哲。

何志偉指出，柯文哲任台北市長時，曾指責社子島居民「要錢不要命」，甚至取消發放敬老金，如今又提重啟服貿，但台灣除了半導體科技業外，更重要的是服務業，他過去參與太陽花學運時，和學生一起被打，當時柯文哲只來立法院2次，一次吃便當就走，還說「這邊的少年家都奇奇怪怪」、「有問題的人才會坐在這邊」這種風涼話。

何志偉自稱，當時他是發現第一個發現柯文哲有問題的人，也因此付出高昂的政治代價，但事實證明，他預見了、看見了、發現了。