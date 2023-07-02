涮樂和牛鍋物不限餐價、每成人都送「XXL東石大蛤大蛤一份／4顆」，讓民眾過癮品嘗新鮮海味。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

夯下去新潮和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌同樣可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

狗一下居酒食堂7月升級活動有忠孝店限定吃到飽方案，最低988元起即可開嗑各式精緻日料，加價還能品飲美酒。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

每月都不吝放送用餐好康的馬辣集團，看好7月暑假潛藏的學生消費力，以及家庭聚餐機會增加，讓旗下涵蓋單點、吃到飽不同型態的火鍋、燒烤、日料等品牌，紛推不同優惠方案，只要7月31日前含2成人以上同行，其一代表持有身分證／健保卡號含「0.2.7」任二碼(可重複，例如00、77)或出示學生證，並提前至少一日預訂位置和主動告知參加「七月升級活動」，餐點升級、海鮮吃到飽福利都能享有。

在燒烤品牌方面，熊一頂級燒肉不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。哞哞屋和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶。夯下去新潮和牛燒肉不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌同樣可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

火鍋品牌方面，馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus＋不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。涮樂和牛鍋物則是不限餐價、每成人贈「XXL東石大蛤大蛤一份／4顆」。

問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋平日限定688／788吃到飽方案，無限量提供美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉等，另有新鮮蔬果、鮮菇、手工丸餃也能享用。湯頭部分除了麻辣鍋、養生鍋、胡椒豬肚雞鍋和牛奶鍋外，還能選擇溫潤滋補且蘊含豐厚膠質的「花膠干貝老火湯」或是鮮、酸、辣、麻、甘五味聚獻的「重慶酸菜魚鍋」。

日料餐廳方面，狗一下居酒食堂7月升級活動有忠孝店限定吃到飽方案，每日限量20組，最低988元起即可享有美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司等精緻日料吃到飽，另外每位僅需加價198元便可享有金牌啤酒、沖繩原裝生啤酒喝到飽；加價348元則可再享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒與多款沙瓦無限量暢飲。

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