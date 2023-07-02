「全國學生音樂比賽新北市特優團隊聯合音樂會」1日至3日連續3天於三和國中音樂廳舉行，共有22個特優團隊接力演出4場音樂會，演出項目包含口琴、合唱、直笛、管樂、弦樂、打擊、兒童樂隊、室內樂、絲竹與國樂等。音樂會開放學校團隊及民眾索票參與，並同步於新北市教育局youtube頻道直播。

教育局表示，111學年度全國學生音樂比賽團體項目決賽，新北市共有189隊參與賽事，表現優異，共抱回43座特優、132座優等獎座，展現各校音樂團隊長期蓄積之能量！

這次音樂會共有22個特優團隊參與演出，演出師生達500多人。透過不同類別音樂展演，呈現國小、國中及高中不同階段的學習表現，不論是西洋古典樂曲或國樂經典樂曲，人聲或是器樂，室內樂或大團編制，孩子們都努力帶來最完美的演出。

榮富國小弦樂團連續蟬連10年進入全國賽，今年更是一舉在管弦樂獲得特優的佳績。指揮黃思瑋老師表示，很高興這次的音樂會，給予特優音樂團隊演出機會，相信透過如此有意義的交流，能夠提升各校音樂教育的高度。5年級葉哲源同學很開心地分享，參加音樂比賽時內心是非常緊張的，很開心今天音樂會，終於可以觀摩學習其他學校的精采演出，放鬆享受音樂的饗宴。

新市國小今年全國音樂比賽於兒童樂團、打擊樂團項目囊括雙特優。5年級許可芊同學表示，很開心國小時參與樂團，透過音樂比賽讓自己有學習成長的機會。指揮郭瓊文老師說，前幾年疫情期間，無法參賽或觀賽，甚至連小型音樂會也是奢求，家長無法親臨現場看到孩子演出，難免遺憾，這次音樂會希望讓家長看到孩子的成長。

教育局長張明文表示，未來也將持續辦理多元藝術活動，提供學生藝術展演平台，以鼓勵學生透過舞台彼此觀摩交流，同時也培育藝術欣賞的基本素養。各場音樂會同步透過網路直播分享給更多人，歡迎全國愛樂同好者，共同來聆賞孩子們的美妙演出。