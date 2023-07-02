詐欺犯罪猖獗，疫情過後，許多國家面對新型態的網路電信詐騙大幅攀升現象。行政院2日指出，打詐辦公室與打詐團隊持續借鏡國外作法，蒐集各國防詐技術作為與法制規範，進一步研究瞭解，並滾動檢討、精進打詐作為，保障人民生命財產安全。

政院表示，面對詐欺案件日趨國際化、集團化現象，甚至結合高科技新型態的詐欺犯罪，「打詐」成為各國政府重點施政項目。行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，整體策略指導思維為「1合、2清、3減、4面」，其中「1合」強調打詐要「合而為一」的精神，除跨部會、部門、領域合作外，也尋求跨國合作與經驗分享。

政院指出，根據英國銀行業組織（UK Finance）資料，2022年英國詐騙案件高達300萬件，為此損失12億英鎊（約台幣460億），平均每分鐘損失就達2300英鎊（約台幣8.83萬），詐騙已成為英國最常見的犯罪，平均每15人就有1人是受害者。

政院表示，借鏡國際上的做法，英國建立「防詐生態圈」，強調體系的整合及組織的合作，該策略具備3個核心，分別為追蹤懲罰（Pursue Fraudster）、詐騙防止（Block Fraud）及意識加強（Empower People），這與行政院打詐行動綱領1.5版，公私協力打造「打詐國家隊」之整體策略方向與目標，有異曲同工的趨勢。

政院說，除要求各部會主動結合地方政府通力合作，運用公私協力推動各項防詐作為，在「識詐」方面，內政部持續從宣導面提高民眾對詐騙手法的認知，進而避免遭詐，近期也力邀網路平台業者加入識詐宣導行列，透過YouTube平臺推播警政署百工百業反詐宣導系列影片。

政院表示，透過名人的證言，將反詐素材推廣給更多民眾觀看，由聯電創辦人曹興誠擔綱的影片，點閱率已達30萬次，中華隊選手張育成達27萬次，財經專家謝金河達24萬次，並持續增加中。

此外，政院指出，內政部警政署也將「攔阻民眾被害款項」列為重點工作，強化與金融機構間聯繫機制，統計2023年1月到5月全國攔阻民眾被害款項高達26億3000萬元，有效保護民眾財產安全。政院強調，將持續借鏡各國新推出的防詐技術作為與法制規範，供為打詐國家隊檢討精進的參考，展現打擊詐騙犯罪的決心。