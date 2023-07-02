台北市議會民眾黨團6月15日舉行「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑，蔣市府請別柯維拉」記者會，遭副市長李四川下令，官員不得出席記者會，雙方因此槓上。但李四川日前相約民眾黨議員吃飯，充分理解彼此立場。沒想到李四川2日再發文表示，無奈，說實話得罪人，說謊話太狡猾，人生只有一個規律「自作自受」。

民眾黨團6月15日舉行「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑，蔣市府請別柯維拉」記者會，但記者會前卻臨時被通知，李四川下令官員不得出席。李四川6月21日於議會大會中說明，希望民眾黨團「不要為難局處同仁」。解釋完後隨即離開備詢台，民眾黨議員痛批，李傲慢、藐視議會。

李四川6月22日透過臉書指出，請台北市民評評理，北藝2.3億元不是指著他要道歉，要監督他的那些人的老闆做的嗎？如果民眾黨團用嚴厲態度去監督前市府，今日怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？認識他的人都知道他施政不分藍綠黨派，如果不是為了市，要將前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，何必受這樣的鳥氣。

雙方隔空駁火，沒想到李四川又於6月26日發文表示，中午已約民眾黨議員張志豪議員、陳宥丞，晚上則與議員林珍羽同時參加好友聚會，就相互立場聊得很開心。該說的話都說了，雙方也都充份理解彼此的立場。日後議員所舉辦與市政有關記者會，市府會派員出席，促進府會溝通，一起為市民的福祉打拚。

就當以爲事情就告此一段落，李四川今早再發文說，這幾天見到好友，每個人都要他不要生氣，可能是動作太大了。「有人說我傲慢，其實是他們不瞭解議事規則，當天我是應議長之邀到大會說明此事之原由，不是去被質詢。」

他說，很多人事，不是不懂，而是無奈，說實話得罪人，說謊話太狡猾。看不透的偽裝，猜不透的人心，但相信人生只有一個規律「自作自受」。古往今來，因果才是人間最公平的仲裁者。感謝大家的關心，還是繼續為市政打拚。