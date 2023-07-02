合庫金董事長林謙浩今（2）日驚傳病逝，享壽64歲，據悉死因為猛爆性肝炎發作。家庭醫學科醫師陳敬睿曾介紹猛爆性肝炎，他表示，其實在醫學上並無「爆肝」病名，較接近的應是急性肝衰竭，為高致死率的肝臟疾病。而造成此疾病並非與長期熬夜太累有關，常見原因包括，病毒性肝炎、藥物誘發、亂服草藥或偏方、過量飲酒及代謝異常疾病等。由於病程發展快，一旦發現皮膚或眼白發黃應立即就醫。

陳敬睿醫師過去曾在臉書粉專「家醫科 陳敬睿醫師」發文介紹猛爆性肝炎。他表示，在醫學上其實沒有所謂爆肝的病名，比較接近的應該是急性肝衰竭，亦可稱為猛爆性肝炎。其不單只是熬夜覺得累，而是一種高危險性、高致死率的肝臟疾病。他並列出造成急性肝衰竭的5大原因，一一進行說明：

1、病毒性肝炎：陳敬睿指出，最常見原因就是「B型肝炎」引起的病毒性肝炎，約有1％會導致猛爆性肝炎；A型肝炎則有約0.1%的機率；至於C型肝炎則較罕見。醫師強調，病毒性肝炎患者應特別注意規律生活、均衡飲食，以免誘發猛爆性肝炎。

2、藥物誘發：陳敬睿說明，過量服用特定種類藥物，也可能引起猛爆性肝炎，其中主要成分為「乙醯胺酚」的鎮痛解熱藥物最為常見，即俗稱的普拿疼。若未聽從醫囑而過量服藥，當毒性代謝物無法被排出，就會造成大量肝細胞壞死引發肝功能異常。除此，降尿酸藥物、某些治療肺結核藥物等也可能誘發肝損傷。

3、亂服草藥、偏方：陳敬睿指出，服用來路不明的草藥、中藥和補品，也可能因含有肝毒性成分而導致急性肝衰竭。

4、飲酒過量：陳敬睿說，酒精性肝病的患者若長期大量喝酒，當身體免疫反應被誘發，大量肝細胞發炎甚至壞死，便會引發急性肝衰竭。

5、代謝異常疾病：陳敬睿表示，例如雷氏症候群、威爾遜氏症及妊娠性脂肪肝等代謝疾病，有可能引起急性肝衰竭，但並不常見。

陳敬睿指出，急性肝衰竭大多來得又急又快，依照進展可分成4部分，首先初期症狀就像一般肝炎，容易疲倦、噁心嘔吐等；接著出現黃疸、茶色尿，最明顯就是眼白變黃；隨著肝組織損傷加劇，肝臟失去製造蛋白質和白蛋白功能後，體內水分積聚在下肢或腹腔，造成腹水和腳腫，還可能導致嚴重腹膜炎。

陳敬睿說明，最後當肝臟功能持續喪失，體內的氨無法被代謝排出，含氨物質隨血液到達腦部傷害中樞神經，患者會開始出現肝性腦病變，而出現感覺異常、情緒改變、嗜睡等，嚴重會發生肝昏迷，此為急性肝衰竭常見的死因。

陳敬睿強調，急性肝衰竭因病程發展很快，在出現皮膚或眼白變黃的黃疸時就應立刻就醫，找出肝細胞突然壞死的根本原因，及早發現、及早治療才有可能再復原。

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