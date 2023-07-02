昨天是香港回歸大陸成立特區26周年，也是港府本屆政府上任1周年。香港財政司長陳茂波今日發表網誌指，香港回歸後經歷並克服了重大挑戰，經濟持續發展，本地生產總值（GDP）已超過2.8兆港元（約合新台幣11.13兆元），較1997年增逾1倍。他強調，需繼續抓緊歷史發展機遇，為香港的美好未來做出更大貢獻。

香港《星島日報》報導，陳茂波在網誌上表示，香港回歸後經歷並克服了重大挑戰，例如1998年的亞洲金融風暴以及2008年的環球金融海嘯，深刻體會到管控金融風險的重要；經歷了2003年SARS及長達3年的新冠疫情，深切明白防疫抗疫需社會合力應對；而2014年的佔中及19年的反送中亦深刻認識維護國安的重要性。

經濟方面，香港經濟持續發展，GDP已超過2.8兆港元，較1997年增逾1倍，年均增長率約2.8％，較其他先進經濟體同期的平均增長率1.9％為高；香港的人均生產總值達到4萬9000美元的高水準。

他續指，每個挑戰都不容易，但均以「逢山開路、遇水搭橋」的精神靈活應變、全力拼搏，克服挑戰並汲取經驗。「回望」是為了更好的認識過去、立足現在、謀劃未來，讓前方的路走得更踏實穩妥、讓往後的發展更光明廣闊。

陳茂波認為，26年來環境在變、挑戰在變，但不變的是國家對香港一直的堅實支持，從食品穩定供應到惠港政策；另外不變的是港人的靈活和奮力拚搏，還有特區政府要更好發展經濟、改善民生、服務市民的心志。他形容這些力量讓香港在不同階段化危為機，並把握新機遇躍動騰飛。

陳茂波強調，需繼續抓緊歷史發展機遇，特別是讓年輕人更深入了解國家發展進程、理念、道路和目標，讓他們都能把握好「黃金機遇期」，充分發揮所長，貢獻國家。期望未來繼續攜手同心、合力打拚，為香港的美好未來，為國家的繁榮發展，為中華民族偉大復興的歷史偉業做出更新、更大的貢獻。