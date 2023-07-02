台北市教育局自2017年起推動公立國中小雙語教育，111學年度已有78校落實，112學年度起國中小再新增30校，已達台北市公立國中小52％，明年度預算也已編列2億1000萬餘元用於雙語教育。教育局提醒，雙語教育重點在於讓學生穩定學習，教師應適時放慢教學速度，並讓學生有多一點情境練習機會，激發他們主動學習的意願。

公立國中小雙語教育授課節數以每周3分之1為原則，各校可依情況及學生需求彈性調解各年級雙語授課結束。教育局補充，國小中高年級與8至9年級可選擇部分領域與校訂課程實施雙語教育。

為了順利推動雙語教育，教育局編列相關預算逐年成長，113年度將編列2億1000萬餘元，包含108所學校業務費、聘用外籍教學人員108位、小一至國七雙語教材與國八國九教案研發、現職教師雙語增能培訓、雙語情境建置3150萬元及雙語教師績優評選獎勵措施等費用。

教育局長湯志民表示，讓學生向世界學習，是台北推動雙語教育的目的，112學年度起，計有108校投入雙語教育，比例將達公立國中小52％，已經超越教育部希望「2030年超過30％學校進行雙語教育」的目標，故讓學生穩定地學習會是台北市未來推動雙語教育的重點，

他說明，教師教學應給予學生多一點情境練習機會，也應避免造成過多課業壓力，並考量學生能力。若學生基礎不足，要記得放慢教學速度，否則學童因聽不懂而放棄英文，反而是學校的損失。