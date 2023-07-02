日本富士新聞網報導，山口縣7月1日清晨出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），造成大範圍的商業設施及民宅等遭受淹水災情。

山口市一名男性在落水車輛中被發現，救出時已確認死亡；山口縣美禰市有7車因淹水受困，其中一輛車的車主失聯；受到流經當地的厚狹川水位暴漲，JR美禰線的鐵軌與橋梁崩塌。

而在大分縣由布市，一棟民宅遭土石流沖毀，民宅內70歲的麻生繁喜下落不明。

另外，山陽新幹線7月1日下午3時30分左右起，因大雨停駛廣島站到博多站區間，約4小時後才復駛。

日本放送協會（NHK）報導，鋒面接下來仍將滯留九州附近上空，到7月3日止持續旺盛發展，部分地區可能降下非常激烈的雨勢。

目前預測九州北部及南部到7月3日中午止的24小時累積雨量，都有可能達到150毫米；之後到7月4日中午止的24小時累積雨量，九州南部可能在100毫米到150毫米、九州北部可能在50毫米到100毫米。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120702