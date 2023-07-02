美國職棒波士頓紅襪隊台灣好手張育成昨天重啟復健賽，今天進行第2場復健賽，擔任第1棒且開始守備鎮守游擊，3打數雖沒敲出安打，復健賽安打尚未出爐，但守備上沒有失誤。

張育成4月25日大聯盟比賽中，因為揮棒造成左手鉤骨骨折、動刀治療，之後雖然恢復速度比預期快，不過因傷勢反覆，5月底、6月初2度開始復健賽後又暫停休息，因為傷口沒有完全恢復，造成二度傷害。

張育成在昨天第3度重啟復健賽，到小聯盟2A層級比賽，擔任開路先鋒、指定打擊，總計4打數沒有安打；張育成今天持續進行復健賽，先發打第1棒，且開始守備鎮守游擊，1局上靠著一壘手失誤上壘，3局上遭到三振，5局上擊出中外野飛球遭接殺，並在6局下要守備前退場休息。

總計張育成3打數沒有敲出安打，2場復健賽加起來7打數還沒有安打出爐，不過守備上沒有發生失誤，1局下還轉傳左外野手的傳球，並將球傳向本壘幫球隊擋下1分。最終紅襪隊2A以0比3不敵藍鳥隊2A。（編輯：陳仁華）1120702