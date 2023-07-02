繼信義區及七堵區成立了室內兒童樂園後，基隆市長謝國樑表示，第三座室內兒童樂園將會設置在暖暖區公所5樓禮堂。市府將會強化現有暖暖區公所禮堂不足之處，讓暖暖區的孩子們即使在雨天，也有玩耍的去處。

謝國樑1日視察暖暖街邊坡土石滑落改善情況時，也赴暖暖區公所5樓禮堂視察，並宣布將於此處設置基隆市第三座室內兒童樂園。謝國樑也感謝暖暖區的林旻勳、連恩典及陳冠羽等3位議員的大力支持及協助，讓市府能夠將禮堂整修為室內遊戲空間，未來期待能讓這個遊戲空間，成為暖暖孩子們最愛的遊憩場所。

謝國樑上任後，陸續規畫並啟用信義及七堵等兩處室內兒童樂園，並在副市長邱佩琳的引介下，邀集民間基金會及企業捐贈設備，期盼未來能引進更多資源，讓孩子們在酷熱的夏天或是濕冷的冬天，都能不受天氣影響，盡情在室內兒童樂園安心玩樂。

不過，由於暖暖區公所現有的建築老舊，多年來暖暖區的市議員也積極推動更新改建。5月分暖暖區的市議員林旻勳及連恩典，都在市議會提出質詢，要求市府推動更新改建。

林旻勳表示，先前暖暖行政中心更新改建案，編列180萬元規畫費，顧問公司也研擬二個方案， 方案一是原址配合旁邊的市場用地、商業用地進行聯合開發，並設置地下停車場，以解決暖暖街及東勢街附近停車空間不足問題。

另一個方案則是將行政中心由暖暖移至碇內，整合現有老舊的碇內派出所、衛生所，甚至連第二座國民運動中心和兒童遊戲場也納入規畫。謝國樑在議會中認為方案一較為可行，並承諾將努力整合推動。

既然有更新改建的計畫，暖暖區長陳儒東表示，目前已經更新電梯的重要設備，並定期保養，後續也將會整體巡查一次，以確保安全無虞。另外，也將針對現行禮堂的空調系統進行更新，以提供兒童及家人最舒適的環境。