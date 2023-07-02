警方在顏女開毒趴的民宿中查獲466公克毒品，原已遭丟棄在馬桶上。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

顏姓女子包棟民宿開毒趴約戰4男，遭警方逮捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市顏姓女子一直是台南市警方列管的毒品人口，她1日就迫不及待約了4男，到中西區府前路一段1家老宅民宿包棟開毒趴，因深夜太吵驚擾鄰居，引來警方2日凌晨1時許上門盤查，顏女急鑽床下躲藏，卻因長髮露出床外，遭警方揪出，另在房間內搜出466公克毒品。

32歲顏姓女子常因涉嫌毒品案件遭逮，是警方眼中「熟客」，她在暑假第1天就約了30歲蔡姓、29歲鄭姓、35歲楊姓與32歲徐姓等4名男子到民宿開毒趴，1女4男花3800元包棟徹夜狂歡，吵雜聲驚動鄰居，引來警方登門臨檢。

警方事先獲報有5人在屋內，入屋卻僅發現4男，全部壓制，卻不見顏女行蹤，一度以為她跳到隔壁鄰居家中躲藏，警方正欲擴大搜索時，突然發現房間的床下露出一截頭髮，當場揪出躲在床底的顏女。

顏女因身形豐腴，一度卡在床下無法爬出，為躲警強忍半小時不敢出聲，警方哭笑不得，幫忙抬起床鋪助她脫困，模樣狼狽的她還向警方辯稱「不小心跌進床底」。

警方在屋內查獲被丟棄在馬桶上的毒品咖啡包90包共460克，另有安非他命5包62克，還有毒品吸食器與電子磅秤等吸毒工具。顏女等4男1女帶回警局驗尿呈陽性反應，依涉嫌毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

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