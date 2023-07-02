國際油價下跌，中油宣布自明（3）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油調漲0.2元，調整後，分為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.6元。

中油表示，國際油價下跌，國內油價依公式計算跌幅為0.76％，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油價格應不調整、柴油應調漲0.8元。惟換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)柴油稅前最低價較前周高，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.5元。

吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.1元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.1元及0.6元，國內汽油實際每公升調降0.1元、柴油調漲0.2元。