國民黨總統參選人侯友宜日前針對民眾黨總統參選人柯文哲表示，「8年連一條捷運都沒蓋」，強調都是新北市在蓋，每條都在施工中。柯文哲則回應：「台北市捷運反而到新北去，去幫他們蓋捷運。」對此，侯友宜辦公室2日則反批，原來柯文哲口口聲聲高喊的「白色力量」，就是建設交白卷，蒼白又沒力。

侯辦表示，柯文哲在台北市長任內沒蓋半條捷運。未料柯文哲竟惱羞成怒稱，台北還有幫新北蓋。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢怒嗆，柯主席完全不敢提北市捷運零進度，反而跑來新北市「割稻尾」，以政治口水企圖淹沒執政不力的事實，這也讓外界發現，原來柯文哲口口聲聲高喊的「白色力量」，就是建設交白卷，蒼白又沒力。

吳亮賢表示，對於地狹人稠的都會區，尤其是台北市，捷運建設是紓解交通壓力的必要方式，更是歷任台北市長施政重點，不論是陳水扁、馬英九、郝龍斌，執政期間台北市境內都有完成及開通捷運路線，而侯友宜在新北市長4年內，更完成26公里26座車站的營運路線，轄內營運路線累計達93公里78座車站。

吳亮賢說，柯文哲執政台北市8年，沒有蓋任何一條完整捷運線，這點已飽受各界批評，早就不是新聞，台北市民也記得一清二楚。但柯文哲拿代辦工程當業績，就是用政治口水轉移焦點。這種欲蓋彌彰、自曝其短的做法，簡直令人匪夷所思。