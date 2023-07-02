泰國政府近幾年力推生物循環綠色經濟模式（Bio-Circular-Green Economy Model），生態旅遊便是其中一環，主打對環境友善以及更加了解當地人文和風土的旅遊方式，期盼讓環境永續發展，而不是過度消耗資源。

瑪島（Koh Mak）就是這樣一個發展生態旅遊模式的小島，位於泰國東邊和柬埔寨接壤的達叻府（Trat），面積約13平方公里、海岸線約26公里長，距離達叻府海岸線約38公里遠，人口不多，約500人，島上居民多數以種植椰子、橡膠或捕魚維生。

瑪島鄰近有知名的觀光島嶼象島（Koh Chang），比起象島，瑪島的知名度沒有那麼高，但因為離本土更遠，反而更加清幽。

瑪島大約從1974年開始發展觀光旅遊業，越來越多旅客上島享受渡假生活，也為當地居民帶來不少就業機會，但隨之而來的就是汙染和垃圾問題，使得瑪島周遭的生態環境越來越脆弱。

由泰國多個部會協助成立的公共組織「指定區域永續旅遊會」（Designated Areas for Sustainable Tourism Administration）10年前因此選擇瑪島為泰國第一個低碳生態島的示範島，引進循環經濟概念處理島上廢棄物，盡量讓廢物再利用，減少垃圾產量。

2022年指定區域永續旅遊會更和企業、學術單位以及瑪島行政組織簽訂備忘錄，在這個3年計畫下，各界將把瑪島和鄰近的葛拉達島（Koh Kradat）打造成為低碳島。

光靠政府的力量不足以推動瑪島成為生態旅遊島，更重要的是當地居民的草根力量。瑪島居民簽署瑪島公約，大家同意外來的車子不能上島，在島上盡量以腳踏車或電動車代步，避免使用無法重複利用的容器例如保麗龍，並把負責載送遊客的渡船引擎盡可能全換成環保低噪音的引擎，盡一己之力保護瑪島的環境。

艾迪（Addy Suvachananonda）是瑪島行政組織（Koh Mak Subdistrict Administrative Organization）的主要成員之一，他指出，剛開始很多居民不明白什麼是永續綠色旅遊，但近幾年透過慢慢溝通，大家逐漸了解到保護環境資源，對在地居民才是最有利的。

艾迪說，從處理廢棄物開始教導居民，並降低島上的空氣和噪音汙染，例如島上基本的交通方式就是雙腳，或是騎乘電動車和腳踏車，瑪島周邊禁止水上摩托車，也沒有卡拉OK或是半夜的派對。

另一名主要成員皮瑞雅（Piriya Suvachananonda）指出，永續旅遊能帶來收入，他們說服居民，有觀光客就會有收入，但要讓資源永續發展，才會持續有觀光客願意造訪瑪島。

瑪島居民諾帕敦（Noppadon Suttitanakul）的家族在島上已經傳承到第五代。諾帕敦說，過去瑪島周邊的海洋非常漂亮，但氣候暖化加上觀光客破壞，珊瑚礁逐漸死亡；4年前瑪島居民找上中央政府，希望中央政府幫忙保護瑪島周邊環境，他自己3年前也開始投入珊瑚礁復育的工作。

諾帕敦因此成立了「瑪島珊瑚礁保育組織」（koh mak coral conservation group），組織成員會定期下海巡邏，把白化的珊瑚礁帶回家中復育，1到2年後等珊瑚礁成功活化後再放回海中，他也帶領觀光客潛水認識珊瑚礁。

已65歲的諾帕敦說，希望將這樣的工作繼續傳承給年輕一代，保護在地資源，讓後代子孫可以繼續安居在瑪島上，因為這些資源可以帶來永續的旅遊收入。

一群熱愛瑪島的泰國人和外國人5年前成立了瑪島垃圾英雄（Koh Mak Trash Hero）志工組織，過去幾年招募了幾千人次志工，每週末進行淨灘工作。華裔美籍的朱蓉蓉約在2年前來到瑪島，立刻愛上瑪島的自然環境和生活型態，因此長居了下來。

朱蓉蓉說，垃圾英雄的志工們每週六都會淨灘1到2小時，平均每週都可以清出200到500公斤的廢棄物。去年他們發起垃圾英雄籃子（Trash Hero Basket）計畫，在島上的道路和海灘上擺放籃子收集垃圾，成效相當不錯。

儘管個人的力量微小，但當每個人都貢獻自己一點小小的力量，集結起來就是一股不可忽視的力量。瑪島在地居民出錢出力，一群喜愛瑪島生活型態的外國人更是貢獻了不少力量，期盼瑪島能夠以本來的面貌，持續永續經營下去。（編輯：馮昭）1120702