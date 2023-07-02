路透社報導，約4萬5000名警察在街上巡邏，精銳部隊、裝甲車和直升機也出動增援巴黎、里昂（Lyon）和馬賽（Marseille）這3座大城。

今天凌晨1時45分，情勢較前4晚平靜，但巴黎市中心仍有些緊張，地中海城市馬賽、尼斯（Nice）和東部城史特拉斯堡（Strasbourg）也出現零星衝突。

在巴黎，警方獲報社群媒體號召民眾聚集後，加強在地標香榭麗舍大道（Avenue Des Champs Elysees）的維安，通常擠滿觀光客的街道也站滿安全部隊進行抽查。商店外牆釘上木板，以避免遭到破壞和搶劫。

內政部表示，6月29日有875人被捕，6月30日晚間有1311人被捕，但暴力事件「強度較低」。

警方表示，昨天全國有近200人被捕。

全國地方政府宣布禁止示威，下令大眾運輸晚間停駛，部分城市還實施宵禁。

17歲的奈爾6月27日在巴黎郊區拒絕服從路邊攔檢，遭警察開槍射殺身亡，點燃法國民眾怒火。

美聯社報導，奈爾昨天上午下葬，長眠於巴黎近郊城市南泰爾（Nanterre）公墓，他的家族來自北非國家阿爾及利亞，信奉伊斯蘭教。許多年輕人從清真寺步行上山，進入寂靜的墓地，沿途有數百人站在路旁送行，許多阿拉伯人和非裔人士前來悼念。

事實上，法國警察射殺臨檢不停的駕駛並非首次，警方發言人說，去年就有13人因此喪命，今年，包括奈爾在內則有3人在類似情況下死亡。檢方表示，調查法官已經以故意殺人罪正式調查涉案警察。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120702