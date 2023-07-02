疫情趨緩後的首個暑假到來，全台氣溫飆高，親子會到涼快的地方遊玩，新竹市政府7月正式開放府前廣場噴水設施，市府也提供免費租借水槍、紙毛巾、吹風機等貼心服務，吸引上百民眾帶著小孩前來戲水消暑，讓新竹州廳古蹟前頓時成為「夏日水樂園」。

新竹市長高虹安指出，過去疫情期間，孩子們戶外遊戲機會減少，為滿足市民休閒需求、迎接疫情趨緩後第一個暑假的到來，今年行政處也改善及維養噴水設施，並做好水質安全檢測。

睽違兩年府前廣場噴水設施終於重新開放，吸引許多家長帶小朋友前來戲水，特地帶女兒來的陳媽媽說，過去因疫情影響較少帶孩子出門，得知市府今年重新開放噴水設施後，就馬上帶著女兒前來同樂，她也大讚竹市府的租借水槍服務非常貼心，在市府前面就能玩水，真的很棒。

行政處長吳皇昇說，噴水設施開放後即湧入逾300人次前來戲水，此起彼落的歡笑聲不絕於耳，市府也免費提供水槍免費租借服務，玩累了可至一樓服務中心，提供紙毛巾、吹風機、梳子等供民眾使用，而府內的無障礙廁所兼親子廁所也能滿足更衣需求。

吳皇昇也說，府前廣場噴水設施的水質經過殺菌、消毒，具有游泳池衛生的合格等級，並將水循環再利用，不浪費水資源，噴出水壓是緩升、緩降，而噴水池周圍設有護欄，廣場周圍也有工作人員協助看顧小朋友的安全，提供孩子安全無虞的玩樂空間，讓爸媽安心、小孩開心。

市府說明，府前廣場噴水時間為平日周一至周五，每天早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點至下午7點加碼連續2小時噴水；逢週六、日與國定假日則從下午3點起至晚上7點，連續4小時不間斷噴水。此外，「新竹水道取水口展示館」周邊戲水池目前也開放中。