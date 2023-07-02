民進黨日前連環爆出性騷擾案，副總統賴清德今天與自爆曾被性騷的國際裁判劉柏君同台，重申面對性騷，他絕對堅持「零容忍」原則。並預告，行政院這個月即將提出「性平三法」修法送進國會，他希望能結合各界力量提供更完善的受害者保護機制，打造更平等、互重的台灣社會。

民進黨前黨工日前爆料遭性騷被吃案經歷，掀起台灣政壇的「me too」風暴，電視劇「通靈少女」角色原型、現為職棒裁判的劉柏君，之前也在臉書披露過去曾被其他裁判騷擾，甚至還有裁判在國際賽期間跑到她的房間還阻止她離開，最後她只好躲進洗手間才逃過一劫。

賴清德透露，今天他回到最愛的棒球場，很榮幸能邀請「台灣之光」劉柏君，親自教他如何做好棒球裁判，「不知道大家對我的表現打幾分？」

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劉柏君告訴他，女性要穿上這套裝備相當不容易，除了沈甸的重量、不符女性的設計，更艱難的是面對性別歧視，甚至是性騷擾。他認為，棒球場上曾經只有男性，但劉柏君的勇敢與專業，替女性在球場撐出一片空間。

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近來的「＃MeToo」事件，劉柏君也在他的臉書發表意見，賴清德透露，他告訴劉柏君，面對性騷，他絕對堅持「零容忍」原則，全力保護受害者、懲處加害者。事實上，行政院這個月即將提出「性平三法」修法送進國會，「我希望結合各界力量提供更完善的受害者保護機制，打造更平等、互重的台灣社會」。

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他也感謝劉柏君跟他分享洋基隊教練的提醒，「做人誠實正直，相信自己是專業的裁判」，是突破困難的重要心法，這句話不只適用球場，也是對台灣的期許，「讓我們帶著信心前行，接力投出 Strike 好球！」