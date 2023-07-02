花蓮市一年一度多元閱讀系列活動隨暑假登場，讓大小朋友在書中度過炎炎夏日。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市一年一度多元閱讀系列活動隨暑假登場，7月安排3場次的親子共讀、2場青少年活動、2場樂齡樂閱讀活動、1場戶外閱讀活動，且內容豐富，包含性別平等、多元文化、媒體識讀、人權教育、食農教育及樂活養生等議題，歡迎大小朋友在書中度過炎炎夏日。

花蓮市多元閱讀推廣計畫系列活動內容包含，親子共讀的性別平等、多元文化等，青少年的媒體識讀和人權教育議題，大朋友的食農教育體驗活動，以及樂齡族的樂活養生。

系列活動昨以親子共讀「印尼故事與皮影戲」打頭陣，由印尼華僑講師張美君教導親子共讀印尼故事，介紹性別平等相關繪本，並帶領親子共同製作印尼皮影戲偶，透過故事與手作認識新住民文化，提升性別平等意識，促進親子正向關係。

市公所指出，近日性騷擾事件頻頻出現在新聞版面，性別平等教育有其必要性，張美君藉《馬拉拉的魔法鉛筆》，講述馬拉拉從小希望能擁有一枝魔法鉛筆，讓所有女孩能免於恐懼、快樂上學，希望藉由故事鼓勵處於艱難處境的人能捉住希望，努力的讓聲音被聽見。

張美君接著帶領民眾延伸閱讀《我的第一本性別平等小書》，書中提醒男孩，要讓世界變得公平是需要他們的幫忙，而非「自己好就好」，也提醒成為領袖的女孩別忘記其他女孩需要協助，讓她們也有能發揮的機會，同時別忘了還有許多深受性別不平等之苦的人。

張美君最後分享時說，印尼有位著名的活動家性格與馬拉拉類似，名為Kartini，她有生之年為女權發聲，幫助印尼女性爭取更多權益：她的生日為4月21日，是印尼獨有的國定紀念日「卡蒂妮日」（Kartini Day），又稱女英雄日或印尼婦女節。

市長魏嘉彥感謝張美君讓親子透過活動認識新住民文化，提升性別平等意識，並增進情感，接下來還有其他場次的免費體驗活動，包括8日防治數位性別暴力故事屋，15日小福爾摩斯查真相，22日人權教育讀書會，29日用童話讀懂資訊科學等，活動詳情可上花蓮市立圖書館FB粉絲頁。