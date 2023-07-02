西班牙海鮮燉飯（Paella）是經典的西班牙代表菜，料豐味美讓人食指大動。（新板希爾頓酒店提供）

「地中海漁夫濃湯」可吃到當令的淡菜、透抽、鮮魚等海鮮食材，滋味豐富。（新板希爾頓酒店提供）

台北凱達家宴中餐廳「夏日潮菜」繽紛登場，每道售價480元起。（台北凱達大飯店提供）

有夏日消暑美顏湯之稱的「衝浪豆漿斑魚片」，售價1280元起。（台北凱達大飯店提供）

「松露撈拌燻鮭魚」繽紛多彩超吸睛，售價580元起。（台北凱達大飯店提供）

「黃椒醬焗龍膽」黃白主色調勾人食慾，風味微辣鮮爽，售價980元起。（台北凱達大飯店提供）

邁入7月，星級飯店紛紛端出夏季新菜迎接暑期餐飲大檔。新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」以多款爽口的地中海美饌迎客，並祭出「市集一起Fun暑假」優惠活動，不限平假日，身分證數字有7即可享優惠，最多可打75折。台北凱達大飯店家宴中餐廳，今夏天推出一系列新時令、新吃法的「夏日潮菜」，最低480元起即可享用。

身分證數字有7 最多可享75折優惠

夏季高溫難耐，容易食慾不振，新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，廚藝長李文康帶領團隊端出10多道地中海美食料理，秉持著地中海料理的理念，運用大量蔬果和在地新鮮食材，以簡單烹調、減少高溫油炸及燻烤，再搭配橄欖油及單純的調味方式，呈現食材真味，清爽開胃的料理，適合夏季享用。

即日起，「悅市集」全新主題「地中海異國海鮮季」，共計10道地中海美食輪番上陣，不管是視覺繽紛的「西班牙海鮮燉飯」，還是北非摩洛哥風格的「優格孜然烤雞」、料豐味美的「地中海漁夫濃湯」、主廚親手拍打製作的「起士牛肉丸燴番茄」、果香交織的「橙汁柑橘海鱸魚」等，還有多款地中海風味沙拉，像是「酸味白花椰菜鯷魚沙拉」、經典的「番茄乳酪沙拉」、「醃製紅黃甜椒沙拉」、「義大利貓耳朵麵沙拉」等多道隱藏版的主廚當日特色樣式菜，都會在餐檯上不定期出現，用異國美食帶領饕客環遊歐洲大陸。

7月31日前，飯店祭出「市集一起Fun暑假」優惠吸客，不限平假日，民眾用餐，身分證有１個7可享85折優惠，2個7享8折，3個7則有75折好康，優惠限本人使用。

台北凱達新潮菜繽紛登場 480元起可食

台北凱達家宴中餐廳行政主廚戴于益，新推6道期間限定的「夏日潮菜」搶攻暑期餐飲商機，首推有夏日消暑美顏湯之稱的「衝浪豆漿斑魚片」，將豆漿與秘製高湯熬煮成滋潤甜滑的湯汁，沖入盛滿石斑魚片的鍋內，魚片瞬間如同在豆漿海上衝浪般跳躍翻滾，故以其命名；蓋鍋再浸泡2分鐘，用低溫舒肥保留魚片的鮮嫩美味，搭配脆米、油條、櫻花蝦等配料，創造出平衡又有層次的迷人滋味。

另一道五彩繽紛且具有祝福涵義的鮮蔬沙拉撈拌菜「松露撈拌燻鮭魚」，如粵菜中象徵風生水起好運來的「撈魚生」，香氣濃郁的煙燻鮭魚化身為盛開的玫瑰花，佐以義大利夏季松露醬，並附上5款色彩殊異的切絲蔬菜，再淋上口感清新微酸的油醋醬，清爽開胃，適合與親友齊聚「撈啊撈啊撈」。

展現獨特夏日滋味的「黃椒醬焗龍膽」，精選富含膠質、肉質Q彈鮮美的龍膽石斑，以黃燈籠辣椒醬與美式酸黃瓜為基底醬汁，一起入鍋清蒸，魚肉與吸飽湯汁的軟嫩豆腐一入口，微辣鮮爽的風味完美交融，吃一口，彷彿夏天帶來的黏膩和不快都被一掃而空。另外同步推出的還有「糯米椒薑米子排」、「秋香火龍牛仔粒」、「櫻花蝦油醋嫩菠菜」，供應至8月31日止，每道480元起。