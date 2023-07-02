呂嘉興提供為對方拍攝宣傳的泡湯影片。（摘自呂嘉興提供影片）

男星呂嘉興曾演出過多部鄉土劇，包括《新白娘子傳奇》、《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等，而他在演戲之餘，也經常研究投資方法，據悉他曾在短短一周內賺進39萬，且他還是個「包租公」，在台東有許多房產都在收租。豈料，他近日卻被爆出性騷擾一名健身男模Johnson（藝名明翰）。對此，呂嘉興受訪氣憤否認指控。

昨日（1）一名健身模特兒Johnson（藝名明翰）在Dcard發文吐露，曾遭一名呂姓男星伸狼爪，指控對方對他言語騷擾，叫他去家中脫光拍形象照等，還有一次以泡溫泉名義，伸手摸他身體和下體，對於男星身分，Johnson給出線索，包括認識導演、投資副業以及其資產，網友們紛紛猜測該男星身分是資深演員呂嘉興。

對此，呂嘉興也以傳了一整篇心情文字給記者，表示對他沒有動真情，回憶兩人第一次在健身房相遇，彼此視線交會時，「他跟我點個頭、我也跟他點個頭，他告訴我他剛從花蓮上台北，沒什麼朋友，我問他做什麼工作，他說他在當體操教練丶也接廣告丶拍平面廣告，回家後他傳了他的個人演出經驗給我，我把我的個人演出影片傳給他，他才意外發現我拍了這麼多電視劇。」

呂嘉興提供截圖，證明是對方傳照片給他剪接泡湯影片。（摘自呂嘉興提供影片）

呂嘉興提供截圖，證明是對方傳照片給他剪接泡湯影片。（呂嘉興提供）

他說兩人一見面就覺得他挺可愛、陽光的，也非常投緣，從看著他以前的資料瘦巴巴的，一直努力健身讓身材變得越來越好、越來越帥！一開始就如對方説的，他就把他當作自己的弟弟看待，他也把自己當成哥哥看待，他經常都是笑口常開丶笑起來儍儍的，我們很好很好，他偶爾會主動教我、要帶我跟他做一些他的訓練方式一起做，但因強度太強，我無法跟他一起做，雖然無法一起做訓練，但在同一個健身房運動，可以見面，每個分分秒秒我們都覺得非常珍惜、開心！就是一種單純快樂！那段時間他也挺黏我的，有時候我稍微晚一點去健身房，他就會問我等等會去健身房嗎？每一次我們在健身房一見面或要離開了，我們就會緊緊擁抱，無入而不自得的那種天真跟開心，完全沒有任何壓力！慢慢的，他也經常把他的工作、心情跟我分享，跟我吐口水，甚至談他未來想做的工作、考證照丶做教練。」

呂嘉興提供截圖，證明是對方還謝謝他。（呂嘉興提供）

「他問我為什麼可以在股市賺這麼多錢？可以教他嗎？我說可以，我告訴他首先他必須改變他的大腦，於是我推薦了幾本能開啟他賺錢智慧的書，我希望他一定要讀！但他一本都沒翻過。他非常努力健身，讓身材很棒很好，但他對演藝事業夢想的經營、方式工作……當我聽他説很多，看他的發文後，我發現他不太會賺錢、價值觀念差太多了！不管他跟我分享他拍的東西、接觸的影視作品、都是戲份不多臨時演員的廣告製作單位，他教體操、做教練根本賺不到錢，要在台北買房子根本很困難！」

呂嘉興提供截圖，證明是對方還謝謝他。（呂嘉興提供）

「為了他好，漸漸的我無法安靜的傾聽他的工作抱怨，更不可能讚美他拍攝或他接的廣告，我表達的個人演藝經驗、看法、賺錢投資……都有很大的落差！我不再對他説『好話』，我表達的看法、觀點，他完全聽不下去，或者應該說他根本聽不懂！他貼文經常做一些我覺得非常讓人怵目驚心、沒大腦的東西，我跟他溝通的演藝經營、賺錢看法，都是他不愛聽的，在言語態度上，慢慢的不再如最初的單純、快樂！

呂嘉興提供兩人對話截圖。（呂嘉興提供）

「他帶著一起運動的「S」是同志吧？他會不知道嗎？我家就在健身房樓上，我的房子一直都在出租，哪裡有家裡可以讓他拍形象照？他說他是直男、喜歡女生，很好！你看他IG，一堆穿內褲、脫上衣的照片，最近他也在同志酒店表演光著上衣的洗澡秀，一直有男男光著身體接觸的畫面，很多針對同志族群的表演活動場合曝光！一直在同志圈打著直男吸粉、蹭熱度！再表明自己是直男，我非常的不欣賞！今天看他寫的＃metoo，真覺得他是個負面人物！」

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