安溥拿下年度歌曲獎，在慶功宴感謝工作團隊。（聯成娛樂）

安溥在金曲慶功宴上，向工作團隊表達感謝。（聯成娛樂）

安溥以〈最好的時光〉打敗周杰倫〈最偉大的作品〉獲得年度歌曲獎，上台領獎時一度哽咽，2日慶功宴上，她自嘲：「我的感恩跟激動，還是像個新人一樣，覺得自己好嫩喔。」她2013年曾獲最佳作詞獎，但當時未出席典禮，今年首次上台把獎帶回家，她說：「謝謝這個宇宙，今天讓我當了一次灰姑娘。」

安溥坦言，以前最心虛的地方，就是很怕一朝成名、少年得志，所以覺得去參加獎項是很虛榮的事情，「現在走到一個比較像中年人的心情，就是能夠真心地理解說，之所以能夠讓你好好上台領個獎，其實都是為了榮耀團隊，感恩生命中陪伴你的人，所以我覺得我今天做了所有的準備吧！」

而她暌違10年發行專輯《9522》，拿下年度歌曲獎對她而言意義非凡，她表示，每一個藝人都有順境逆境、高潮低潮，可能會走向某個巔峰，或還在努力累積，「但是年度歌曲真的是緣分大過於努力，尤其像這一次的作品，它不是為了比賽或者是挑戰市場，所以我覺得背後刻畫的心情能夠被肯定，對我來說其實是非常訝異的。」此外，專輯中〈李小龍〉編曲人蔡坤奇也拿下最佳編曲獎。

安溥抱著喝掛的心情出席慶功宴，「現在能夠出來工作，對我來說都非常珍貴，因為在工作時光裡，我更像完整的我自己，不需要把某一面最大化去當一個媽媽或女兒，可以跟陪著我努力的人好好聊聊天」。而她休息幾天後，即將為8／5在北流、8／12在高流的「時寐」演唱會展開練團，演出購票請洽聯成娛樂。