宇宙人以專輯《理想狀態》拿下金曲最佳樂團獎。（羅永銘攝）

第34屆金曲獎頒獎典禮昨（1日）在台北小巨蛋盛大登場，宇宙人以專輯《理想狀態》拿下最佳樂團獎，更親口宣布明年將再度攻蛋好消息。慶功宴受訪時，3人透露為了奪下金曲獎分別立下戒條，除了阿奎發願戒酒、方Q吃素1個月，主唱小玉更是辛苦，為了順利鍍金禁慾一個月，連「自己來」都不行，因此那陣子公司同事看到他，都會拍拍他的背、說聲「辛苦了」。

小玉自嘲得獎感言有點長，因為感言已經躺在手機備忘錄將近10年，除了感謝評審肯定外，也特別感謝宇宙人的第4位成員、鼓手小胖，「只有你最適合宇宙人的鼓手，就像是家裡的沙發，奠定了家裡的基調」，同時不忘感謝大力提拔他們的「五月天」，開玩笑表示「順帶感謝才不會太矯情」，還有一路支持他們的歌迷，並宣布明年即將重返小巨蛋開唱。

相隔多年再度入圍金曲獎，為了一舉奪金，3人事前各自立了戒條，主唱小玉更禁慾一個月，連自己來都不行，而疫情期間養成晚飯後都會喝一杯酒的阿奎，金曲典禮前戒酒將近2個月，直呼「真的很痛苦」，那陣子常常嘆氣，方Q則是吃素1個月，且不少歌迷也加入戒條陣容為他們集氣，包括一個月不喝手搖、不吃甜食等。

聊到出道以來低潮期，小玉坦言曾有過不適應，「我跟阿奎高中就認識到現在，跟方Q也一樣，這個友誼我覺得很難得，我一直覺得他們2個是穩定宇宙人的力量，力量強大到可以傳達給歌迷」，最終一起撐過來走到現在，順利拿下金曲殊榮。