南部登革熱疫情狂燒，台中市淨土失守，台中市衛生局證實出現首例本土登革熱病例，個案為南屯區50多歲退休男性，他因往返雲林照顧年邁父母，6月27日發燒，後來父母確診，昨日在雲林縣篩檢站採檢NS1快篩陽性，現由該縣醫院通報收治住院。

台南本土登革熱大爆發三周已有超過百例，疫情也向北延燒，台中市政府衛生局1日接獲雲林縣政府衛生局通知，該縣於執行登革熱擴大篩檢時發現1例與確定個案有密切接觸的快篩陽性民眾，經查該名男子為50多歲退休男性，居住於台中市南屯區，這也是今年以來台中市首例登革熱本土確診個案。

疫調發現該名男子於潛伏期間陪伴親友往返雲林縣與台中市，6月27日因發燒等症狀，曾於雲林縣就醫，後經該縣匡列為登革熱確定個案密切接觸者，1日在雲林縣篩檢站採檢NS1快篩陽性，現由該縣醫院通報收治住院中，發病後並未回台中。

但他在病毒血症期間有台中市活動史，因而衛生局立即展開個案疫調，同步通知南屯區公所開設區級防治中心，執行活動地病媒蚊密度調查，並於今（2日）完成活動地化學防治。衛生局呼籲，請市民協力配合居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」防治原則。

衛生局長曾梓展指出，登革熱為我國第二類法定傳染病，暑假期間，民眾出國及國內旅遊活動頻繁，為預防感染登革熱，民眾可加強防蚊措施，建議可使用蚊帳、噴灑防蚊液、著淺色長袖長褲等方法減少蚊子叮咬。如返國或南部旅遊活動後，有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請儘速就醫、並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利及時篩檢、診治及通報。