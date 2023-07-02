俄羅斯傭兵集團瓦格納兵變流產後一周，美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）昨（1）日評論，兵變事件反映了對烏克蘭發動戰爭如何危害普丁，稱俄國社會對戰爭的不滿為CIA招募間諜創造了「千載難逢的機會」，強調絕對「不會浪費」。

傳出美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯與俄羅斯情報主管通話，強調美國未涉及瓦格納兵變。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，勃恩斯昨日在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）「迪奇利基金會」（Ditchley Foundation）致詞時評論瓦格納兵變事件，他說上周全世界都目不轉睛地看著瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）「武裝挑戰」莫斯科，這場行動生動地提醒人們，普丁發動戰爭對俄國社會及自己的政權造成「腐蝕性影響」。

勃恩斯說，普里格津的行動及針對俄羅斯入侵的理由及執行等方面的指控，都將影響一段時間，「對戰爭的不滿會持續侵蝕俄羅斯領導層」。他稱不滿情緒有助於招募間諜，為CIA創造了「千載難逢的機會」，「我們絕對不會浪費」，此話一出引發台下笑聲。

中情局近期在社交媒體上發起招募俄羅斯間諜的活動，其中包括在Telegram發布影片，指引俄羅斯民眾如何在不被當局監控的情況下，於暗網和中情局接觸。這支影片上線一周就獲得超過250萬人次觀看。

圖為美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）。（資料照／路透社）

2005年至2008年間擔任美國駐俄羅斯大使的勃恩斯說，過去20年來他持續試著理解普丁，他學到的一件事是，低估普丁對烏克蘭的執著肯定是錯的，他說普丁相信沒有烏克蘭，俄羅斯就無法成為主要強權，普丁本人也無法成為偉大領袖。

勃恩斯形容普丁悲慘、野蠻的執念已經讓俄羅斯蒙羞，暴露了俄羅斯的弱點，「普丁的戰爭已經成為俄羅斯的戰略失敗：軍事弱點一覽無遺，經濟將在未來幾年受到嚴重損害，作為中國的夥伴及經濟殖民地的未來，將被普丁的錯誤左右」。