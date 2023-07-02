7-11「萬丹紅豆包」散發淡淡黑糖味，訴求香甜不膩口，25元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家嚴選台灣在地生產檳榔心芋，打造一系列綿密烘焙新品。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「芋泥千層蛋糕」芋泥餡濃郁、餅皮柔軟，55元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富25日前開賣甜點新品「花の戀語-黑糖風味蕨餅」，49元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「雙倍濃厚巧克力麵包」適合重巧克力控享用，38元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

原先就有販售麵包、烘焙小點的超商，觀察除了早餐時段熱銷，下午休息時段同樣是銷售高峰，看好現代人生活忙碌，喜愛以療癒下午茶做慰藉，持續推新品瓜分年產值達600億的烘焙商機，尤以經典口味做延伸的新品，最能勾起大眾想嘗鮮的好奇心，少說帶動2成業績以上。（搭全家 7-11 萊爾富 OK）（朱世凱）

全家今年3月推甜點品牌「minimore」一口氣帶動甜點業績飆升5成，看好夏季熱門口味除了水果外，芋頭同樣榜上有名，便展開芋頭季推一系列新品，首推「芋泥千層蛋糕」，柔滑芋泥餡搭柔軟餅皮，甜蜜滋味層層堆疊又不膩口；「芋見起司貝果堡」則用貝果堡夾入濃郁蜜芋頭餡，再配起司與蜂蜜，襯托豐富芋香。

近期環保議題正夯，7-11運用在地食材推廣台灣味同時減碳足跡，包括1300間門市蒸包機台限定販售的「萬丹紅豆包」，外皮飄散淡淡黑糖香，內餡則為顆粒感的綿密萬丹紅豆；另有「新馬辣川味椒麻肉包」，運用在地豬腿肉特調椒麻內餡，佐以川味椒麻辣油，香辣又紮實，吸引辦公商圈年輕客層喜愛，相關類別業績成長已近2成。

萊爾富甜點熱銷商圈包含住宅區、學校、營區，可見阿兵哥也擋不住甜點引誘。即起至25日再推「花の戀語-黑糖風味蕨餅」，透過軟糯日式蕨餅搭黃豆粉，最後配上黑糖醬，香氣濃郁，活動期間內買指定黑糖風味甜品搭大杯美式咖啡，享合購價65元，現省29元。

OKmart提前響應7月7日世界巧克力日，烘焙主打品「雙倍濃厚巧克力麵包」以經典長棍為造型，在麵包內填入濃郁巧克力醬後，外層再淋黑巧克力，一次享受脆口與絲滑感。