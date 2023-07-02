桃園市楊梅區中山南路一間紡織廠2日上午發生火警事故，2名外包商員工命危送醫。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區中山南路一間紡織廠2日上午發生火警事故，近午11時24分控制現場火勢。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區中山南路某紡織廠今日上午歲修，突發生火警事故，濃濃黑煙直竄天際，桃消防出動近百人到場，先救出廠內1人意識清楚，另2名外包商員工在6樓廠房被尋獲，2人皆OHCA命危送醫，確切起火原因待釐清。

消防指出，今日上午約9時40分接獲大量民眾報案電話，楊梅中山南路一間紡織廠有火焰冒出，現場為地上5層並加蓋1層鐵皮廠房，初判起火層疑在4樓，燃燒物品待釐清，火勢從4樓一路延燒至6樓，燃燒面積調查中。

消防人員於10時許從6樓窗台救出年約30歲的陳姓外包商員工，意識清楚送醫治療，消防人員也緊急布水線灌救，出動99人、37車到場。近午11時24分控制現場火勢，11時49分在5樓廠房出入口處搜救到2名外包商員工，2人都年約64歲，為邱姓與洪姓男子，皆命危送醫。

據了解，今日該紡織廠為「歲修日」封館進行施工與檢查，疑似操作不當引發意外，2名外包商員工皆為本國籍，今天是到廠內維修相關設備，至於確切起火原因，仍待火調人員釐清。