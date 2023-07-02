綽號「小金鋼」的立委許智傑搞笑擺拍黑猩猩捶胸。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園去年啟動史上最大規模改造，迄今逾70萬遊客造訪。今（2）日宣布最後一塊拼圖「光室咖啡」啟用。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園去年啟動史上最大規模改造，迄今逾70萬遊客造訪。今（2）日宣布最後一塊拼圖「光室咖啡」啟用。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園去年啟動史上最大規模改造，迄今逾70萬遊客造訪。今（2）日宣布最後一塊拼圖「光室咖啡」啟用。（柯宗緯攝）

「光室咖啡」是改造原本黑猩猩家的鐵籠轉化成純白建物，成為新興網美據點。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園去年啟動史上最大規模改造，迄今逾70萬遊客造訪。今（2）日宣布最後一塊拼圖「光室咖啡」啟用。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園去年啟動史上最大規模改造，迄今逾70萬遊客造訪。今（2）日宣布最後一塊拼圖「光室咖啡」啟用，斥資逾2000萬，改造原本黑猩猩家的鐵籠轉化成純白建物，成為新興網美據點，人類可以感受「被關」鐵籠內喝咖啡，體驗黑猩猩的視角。

高雄市長陳其邁、高市觀光局長高閔琳、前高市觀光局長周玲妏、立委許智傑、高市議員張博洋、何權峰、簡煥宗、李雅慧、陳慧文等人今到場參與「光室咖啡」揭幕。

陳其邁提到，光室咖啡原來是猩猩在住的家，以前在動物園還沒有改造之前都是住在籠子裡，現在把它在改造後蓋了非常棒的咖啡廳，「換人住到裡面」，猩猩則到「猩猩的家」把牠解放，這個是生命教育，希望大家能知道動物的感受，更能有動保的概念，大家來動物園逛的時候，可以到裡面休息。

特別的是，光室咖啡3樓導入液晶智慧窗，約4米x2.4米大小。陳其邁也特別感謝財團法人工業技術研究院的試製平台媒合群創光電，結合窗戶作為智慧調光的隱形元件，讓用餐民眾在享受戶外美景時，也可調整到最舒適的明亮度與溫度，減少室內照明與空調的耗能。

另外，陳其邁也對辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會以多種熱帶雨林植物妝點光室咖啡戶外環境，讓室內用餐的同時也能感受綠意環繞的用心表達謝意。

經營光室咖啡董事長沈桃說，光室咖啡特別邀請 II Design 硬是設計操刀，從北到南這幾年台灣最夯的餐飲空間，如有南台灣最難訂餐廳之稱的AKAME等，都出自設計師吳透之手。

沈桃指出，這次特別將建築本體與室內空間以光影設計來呼應光室咖啡特色，以「觀察」及「穿透」為主軸，藉由身處座位區人的視角來省思動物們的心境，空間內也運用大量光的元素，在不同的時間點呈現不同的光譜與光色，讓遊客在任何時間點都能有不同感受。

此外，壽山動物園的戲水天堂親水廣場於7月1日重新開放，暑假期間每周六日除延長開園時間至下午6時30分。陳其邁表示，今天親水公園重新開放使用，而全國12歲以下小朋友也免費入園。