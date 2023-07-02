HUSH勇奪本屆金曲歌王。（羅永銘攝）

HUSH昨（1日）憑著專輯《娛樂自己》奪下第34屆金曲獎「最佳華語男歌手」大獎，出道8年首度入圍就摘金，能以歌手身份受到肯定，對他來說格外有意義，一上台接下獎座，他樂開懷地說：「我想這就是三陽開泰吧！」前2年連續獲得金曲獎作曲人，今年則拿下歌王寶座，連續3年拿獎，他卻謙虛表示抱平常心，前一天還打電動到凌晨三點，他表示不覺得自己最會唱歌，感謝金曲獎給他這座發光的機會，透露想拿金曲獎金買個名牌包犒賞自己。

《娛樂自己》專輯中，HUSH拋開過去創作方式，以最直白、最坦露地本位演出詮釋歌曲，獲得金曲獎評審認同，他感謝製作人五月天瑪莎，他說：「我要感謝瑪莎，以前作品會有題目，這次拿掉命題創作很艱難。我要分享喜歡東西、受過傷的東西，有想過這麼掏心掏肺好嗎？看起來成果是不錯。」雖今年抱持著平常心，但他透露在家有先練習得獎感言就怕超時，「按碼表練習、控制在90秒內」。

慶功宴上，被問及連3年摘金是否有壓力？他說：「還好，應該說幸好前2年有拿獎經驗，已經知道拿獎沒有變成更大的壓力。」他把這份得獎喜悅轉化為音樂動力，透露接下來計劃明年舉辦中型演唱會，「規格大一點點，唱到兩三千人。把演出更像秀一點」，希望以不同的演出方式，帶給大家更多驚喜。