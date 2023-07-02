我國空軍鷹式防空飛彈服役63年，6月29日全面除役，空軍司令部揭露，鷹式飛彈自1965年至2017年間參與重大戰演訓達41次，實彈射擊總共324枚，成功攔截293枚，命中率高達90.4％。

鷹式飛彈服役已久，中共或早有防制，其防空任務未來由天弓三型飛彈接手，趕在今年上半年全面汰除，比預計時間還早一些。空軍司令部表示，鷹式飛彈部隊自1960年擔負台海空防重任，為強化地區防空戰力，陸續執行「南寧」、「煉石」及「天蠍」等專案，期間參與歷年神箭實彈射擊、漢光實兵驗證、聯翔接戰攔截、天龍防空緊急及機動作戰等重大戰演訓，皆圓滿達成。2018年因應共軍遠海長航，前推至綠島，捍衛中華民國超過半世紀。

空軍司令部指出，國軍鷹式飛彈是在1960年12月16日成軍，並於1964年4月10日由美軍正式移交後擔任戰備，至2023年1月1日小港連綠島突擊排解除戰備止，服役63年參與歷年重大戰演訓，全體官兵均可藉由平時落實駐地精訓圓滿達成任務。當中尤以神箭操演取能彰顯成效，自1965年至2017年間參演達41次，實彈射擊總共324枚，成功攔截293枚，命中率高達90.4％。

我國鷹式飛彈為型號為較新的「Hawk Phase III」， 目前仍使用的國家有埃及、希臘、沙烏地阿拉伯、西班牙、瑞典等，仍是好用可靠的防空系統；去年西班牙就移交4套舊的Phase III版本鷹式飛彈給烏克蘭，以因應俄軍空襲。