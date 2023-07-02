國民黨立委參選人羅智強今拋出改正課綱政見，推動新中華文化與教育復興。他批，民進黨執政後雖然不敢明目張膽推動台獨，但卻持續以「去中國化」的方式落實務實台獨 ，扭曲的課綱及教科書，就是其軟土深掘的利器。

羅智強說，台灣是一個大量漢人移民、以中華文化為主體的社會，相較歷經文革的中國大陸，這塊土地保存最完整中華文化，因此馬英九總統在任內主張，台灣在國際社會要做「中華文化的領航者」。

羅智強表示，文化是千百年累積而成的底蘊，文言文與歷史都是文化的載體，但為達徹底去中國化的目的，民進黨政府修改課綱，不只大幅降低國文的文言文比例，更斬斷兩岸的歷史文化連結，小學只教台灣史而無中國史，國高中以「東亞史」取代中國史，五千年的歷史在教科書中只存斷簡殘篇。甚至連「台灣主權未定論」都入教科書，直接挑戰台灣主權歸屬中華民國的正當性。

「欲亡其國，先滅其史」羅智強認為，民進黨不廢「台獨黨綱」，再搞一個「台獨課綱」洗腦下一代 ，切割中華民國的完整歷史觀，模糊中華民國領土包含台灣地區及大陸地區的憲法定位，就是要藉由現實與歷史的混淆，讓台獨利用所謂的「中華民國台灣」借殼上市。

羅智強強調，自己若進國會 ，將推動新中華文化復興運動，要求教育部修改課綱，讓台灣再次以中華文化領航者傲人；釐清史實、建立正確史觀，絕不容教育成為台獨的工具。