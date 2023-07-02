男女第一次約會印象很重要，一名單身2年的女子，日前和公司同事介紹的男子約會，沒想到卻被對方帶去包廂式的「U2電影館」看電影，她和男子在包廂裡看電影外，對方還拿出自備的餅乾跟她分享，還親自示範不用橡皮筋怎麼折開封餅乾袋，可以延長保存期限，還要求她跟著做一次，當作是「交作業」，讓她心裡直翻白眼。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和公司前輩介紹的男生聊天一陣子後，彼此決定約見面。她和男子一起吃過午餐後，對方表示要帶她去「U2電影館」看電影，她心裡覺得有異，但礙於是公司前輩介紹的對象不好意思拒絕，只好硬著頭皮跟在男子後方。

原PO本來想買小點心配電影，男子又說自己有準備，要她不要額外花錢，他們踏進包廂後，男子把放在後背包裡的一包包餅乾放在桌上，接著又教她不用橡皮筋怎麼折已開封的餅乾袋，可以延長餅乾賞味期的保存方式，下秒竟拿了另一包餅乾當場要她「交作業」，讓她超級傻眼。

原PO趁著電影快播完時，趕緊用LINE求助好友，才順利脫身，讓她忍不住問「第一次約會就帶我去U2合理嗎？」

貼文讓網友歪樓說，「但他看起來沒做壞事呀？」、「原來只是超級直男啊！倒覺得這個男的還不錯耶」、「可憐！去U2也沒做什麼事還要被公審」、「明明就是很可愛又尊重女生的男生」、「U2一開始就不是為了打砲而存在 很多人真的只去那邊享受電影。