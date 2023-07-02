兩隻野狗啃咬高蹺鴴的蛋。（鄭謙遜提供／許逸民澎湖傳真）

兩隻野狗啃咬完高蹺鴴的蛋就丟棄。（鄭謙遜提供／許逸民澎湖傳真）

流浪狗為患！澎湖首筆高蹺鴴繁殖紀錄，因為野狗攻擊干擾巢中卵蛋，導致卵蛋裂毀，最後是由親鳥把蛋叼去丟掉，整個過程全被監視器拍下。也讓正觀察這過程的澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜校長，甚為扼腕，直言家畜疾病防治所應該更徹底解決流浪狗問題。

高蹺鴴是腳細長且呈鮮紅色之涉禽，主要出現於濱海濕地如水田、草澤、湖泊、魚塭或河口等地。通常以魚類、小型無脊椎動物、甲殼類或蝌蚪為食；繁殖期築巢於魚塭或廢棄鹽田等濕地的土堤上，遇有其他鳥類或天敵靠近時親鳥會離開巢位大聲鳴叫，並飛到空中後俯衝作勢攻擊。

每年3-7月為高蹺鴴繁殖期，親鳥會以植物的草莖為巢材，在地面營巢，每窩產卵約4枚，卵橢圓形，黃褐色夾雜黑色斑點，由雌雄鳥共同孵卵22至27天，幼雛為早熟型，孵化後幾個小時即可走動。

日前，鄭謙遜校長在澎湖某水庫旁土地上，意外發現高蹺鴴的巢，由於這是澎湖首次發現的築巢紀錄，因此架設著監視器全程記錄著。殊料，上月30日中午，親鳥孵卵被其中一頭流浪狗發現趨近，親鳥只好飛離，發現的流浪狗先是好奇的啃咬卵蛋，隨後另頭流浪狗見狀也來相繼啃咬巢中卵蛋，但不知何故只咬裂後就丟棄離開。