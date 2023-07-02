德國知名身網紅林德納Jo Lindner驚傳猝逝，享年30歲，死訊已被朋友證實，女友悲慟表示他的死因是頸部動脈瘤破裂，事發當下躺在女方懷中過世。事實上，林德納曾於6月受訪時，坦言罹患一種「rippling muscle disease」的肌肉疾病，導致肌肉對運動或壓力過於敏感，「這是一種痙攣。」

林德納擁有900萬粉絲追蹤，身材健壯宛如雕像，是德國知名健身網紅，YouTube頻道影片觀看次數接近5億次，家屬2日證實他已於6月30日猝逝，女友Nicha則在IG上發文透露死因是頸部動脈瘤，他在猝逝前幾天，曾經提到脖子疼痛，沒想到卻突然發病，「當時他就倒在我懷中，這一切發生得太快了！我們並沒有真正意識到這一點...直到為時已晚。」

而女友也在哀悼文中透露林德納非常在乎每個粉絲的想法，並讚美他的為人：「相信我，這個人比你所知道的要多……他如此甜蜜、善良、堅強、勤奮、忠誠、誠實、聰明。他相信每個人，特別是我，他相信我，我可以變得更好，成為這個世界上的某個人。當其他人都只是嘲笑他的時候。」

消息曝光後，PTT也有網友討論此事，紛紛表示不敢相信，「他很有名欸！！胸肌纖維超屌」、「他那肌纖維真的很帥，一路走好」、「一直都算很活躍，突然就人沒了QQ」、「再也看不到能控制胸肌纖維天賦的男人了」、「他那個魔幻肌纖維，聞名很久了」、「這個人超常看到的耶!滑影片都會看到」、「前幾天還看他在玩 RIP」。