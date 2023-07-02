一名中國籍工程師到馬來西亞修讀碩士學位，不料被馬國移民局關押近一個月，令他精神幾近崩潰，絕食抗議。該名男子遠在中國的妻子哭訴，「只想他快點回來，哪怕是花錢都行。」

根據馬來西亞《星洲日報》獨家報導，36歲的黃藝來自北京，在疫情穩定後，於今年3月到馬國吉蘭丹大學修讀商業相關碩士課程。但由於他患有B型肝炎，因此需要特別簽證才能繼續留在當地。

據報，黃藝花了6000令吉（約新台幣4萬元）尋找仲介協助申辦特別簽證，但這成了其噩夢的開端。

黃藝的律師李素樺告訴《星洲日報》，他原定上個月3日和另一名中國籍女同學一起搭乘飛機返回中國，但因護照上顯示印有假蓋章，致使兩人在吉隆坡國際機場被逮，隔日（6月4日）被關押到移民局扣留所。

李素樺表示，「黃藝來馬的簽證只有一個月有效期，他於5月聽信仲介所言，花費6000令吉辦理特別簽證，但這個簽證蓋章出了問題。」她表示，兩人的案件已在同月13日認罪審結，法官判處兩人各750令吉（約新台幣5000元）的罰款；女同學在交付罰款後，已在周二（6月27日）返中，只剩黃藝仍被關押。

李素樺指出，在司法程序完成後，當地扣留中心需獲得總檢察署批下的正式文件，才可釋放黃藝，但文件卻遲遲未送到扣留中心。她說，黃藝上個月16日被送到扣留中心，與他一同關押的人都是犯罪分子、生病的人，打架事件不斷，令他精神備受煎熬，已瀕臨崩潰。

李素樺還透露，她在周二前去探訪時，黃藝已絕食一天，她勸對方勿再絕食。不過，因為一周僅能探訪一次的規定，她無法知曉對方是否還在絕食抗議。她說，「他（周二當天）哭著跟我說他生不如死，跟他同房的人幾日前才因肺癆送醫，而他本身也有B型肝炎；他遠在中國的家人都擔心他精神負擔不來之外，身體也不知還能撐多久。」

黃藝妻子在語音訊息中泣訴，丈夫在馬國並無任何人能幫助他，惟恐他遭遇不測。她說，「想要錢就給他錢，不管要什麼都給他，我只想要我們的人快點回來！」

李素樺表示，目前仍無法確定黃藝的歸期，其處境也令她感受到無比的壓力，因此已致函首相、多名部長和移民局總監，以期有關單位能給予關注，盡快釋放黃藝。她也表示，此事令她對國際如何看待馬國感到擔憂，因為外國人在當地受到慘無人道的對待，被騙了錢還要被關押對付。