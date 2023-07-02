台中市都發局在西區市民廣場綠地進行社區環境空間改造成果展。（都發局提供／馮惠宜台中傳真）

美食、社區文創商品蔥帽與提袋、金工文創品、打包繩編織藍…，台中市都發局企畫「台中社區走跳中」為主題進行社區環境空間改造成果展，選在西區市民廣場綠地展出39處社區改造的精彩成果，讓假日到市民廣場逛遊民眾一次藝遊台中39處社區風貌。

台中市致力推行社區居民參與公共事務，由都發局推動「社區規畫師輔導」計畫，輔導團隊的社區培力課程讓成員們不斷地學習、突破與精進，善用在地的資源，找出社區特色的「人文、地產、景」為亮點，透過僱工購料的方式，由在地的熱心居民們親手營造美麗的社區環境，也凝聚了社區居民的向心力。

都發局今年也特別企畫「台中社區走跳中」為主題進行社區環境空間改造成果展，昨（1日）在西區市民廣場綠地展出，同時舉行獲獎社區頒獎典禮。

111年度成果展以「創生組」、「環境組」、「綠化組」三大成果類型為主軸，匯集了39處社區營造點，每個社區無不使出渾身解術，各出奇招以展現出社區的地景亮點。

展覽除了有39個社區的改造展板外，展場更規畫社區特色體驗區，每處社區結合DIY體驗、社區美食、城隍餅、公仔、社區文創商品蔥帽與提袋、龍泉米、多肉植物、火龍果盆栽、苔球作品、紙黏土音樂盒、金工文創品、精油露、木食器、打包繩編織藍、社區模型等等相當豐碩的展現在地文化特色，讓民眾一天就可藝遊台中39處社區風貌。

在頒獎典禮上，都發局長李正偉表示：「今年的成果展版上的圖案可以看到社區改造的故事亮點，活潑生動，期盼透過社區規畫的精神，凝聚居民的向心力外，也能搭起市府與民間的溝通橋樑，同時感謝都發局同仁、社區規畫師評審委員及輔導團隊（朝陽科技大學），輔導出多處社區進行美化及改造，鼓勵更多夥伴「為自己的社區盡心，為居住的城市用心」。