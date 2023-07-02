下單優惠券前要小心！1名陳姓女子於臉書看見促銷知名速食店優惠券貼文，她心動點進網址，輸入個資和信用卡號下單，未料竟遭盜刷5萬元。高雄市警方於今年5、6月就接獲30件報案，就是利用速食店優惠券的釣魚簡訊。警方提醒，應詳加查證店家官方網站有無該優惠資訊，不輕易填寫個資，如信用卡資料不慎外洩遭盜刷，可先致電銀行申請止付手續，或撥打165查證。

高雄1名36歲的陳姓女子，今年6月份於社群臉書，看見網友PO文促銷知名速食店優惠券，並附上連結網址供下單，她依連結指示輸入信用卡號碼及安全碼、訂購下單、姓名及行動電話後，即收到銀行簡訊通知，信用卡遭盜刷5萬元，才驚覺受騙。

高雄市刑警大隊說，這是類「惡意連結（釣魚簡訊）」案件，對方先假冒知名速食店販售官方優惠券，以誘餌式低價策略吸引民眾目光，並附上網頁連結輸入「訂購資訊、個人資料、行動電話、信用卡號、有效日期、安全碼」等，一旦點入連結依網站頁面填輸自身資料，不僅個資完全曝光，也導致信用卡遭詐騙集團盜刷，今年5、6月就接獲30件報案。

警方呼籲應詳加查證店家官方網站是否有「藍勾勾」，且有無該優惠資訊，不輕易填寫個資，如信用卡資料不慎外洩遭盜刷，可先致電銀行申請止付手續，或立即撥打反詐騙專線165查證及詢問，以確保自身權益，避免遭詐騙。