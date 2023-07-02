男星NONO（陳宣裕）遭網紅小紅老師指控性騷、性侵等惡行，事後小紅老師提告，受害者人數率續增加至30多名引發外界熱議；如今網紅馮語婷爆料，NONO夫妻倆所創立的生技公司無預警停業，導致受害者求助無門，連庹宗康妻子KIKI也是受害者之一 。

馮語婷1日於臉書爆料，NONO在與艋舺雞排切割後兩個月，便於2020年8月宣布創立生技公司，並稱為了朱海君投入500萬的資金，不過實際上該公司的負責人是一位吳小姐，但吳小姐擔任負責人的時間只有短短四隔月，因此馮語婷質疑NONO並不是創立公司，可能只有花幾十萬入股而已。

對此，馮語婷整理出7大疑點，包括「公司外觀是一間老透天」、「公司負責人不是NONO夫妻」、「公司設在高雄，產品說明會卻選在台北舉辦」、「公司沒有任何門市跟據點」、「銷售手法透過說明會一個拉一個」、「會員必須先囤貨，再透過帶朋友參加說明會銷售」、「購買產品要取貨只有面交跟郵寄」。

然而，原本負責人吳小姐離開後，由朱海君表姐接手，馮語婷指控：「當初加入的會員都是被說服，NONO跟朱海君會一直辦活動推廣產品，殊不知卻是一場一場的吸金說明會，他們夫妻並沒參與也沒辦過任何活動，二十幾場的說明會辦下來，因為沒有推廣，產品自然也跟著滯銷，所以公司在去年三月就登記停業了」如今NONO夫妻倆皆未對外說明，導致受害者幾百萬的損失求助無門，連庹宗康妻子KIKI也是受害者之一，讓馮語婷怒批，根本是空殼公司，同時也向其它受害者喊話，「歡迎被他們夫妻割韭菜的受害者私訊我，把他們夫妻面具拆下來踢出演藝圈」。

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