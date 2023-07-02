大谷翔平的右手中指指甲裂開。（美聯社）

天使隊「二刀流」大谷翔平的先發投球將往後延1天，他原定於4日客場在系列賽首戰登板對付教士，現在改為5日的第2戰才會登板。大谷前次登板對戰白襪，6.1局飆出10次三振，但他右手中指指甲裂開，總教練內文（Phil Nevin）宣布讓他多休1天再投球。

大谷度過一個令人驚異的6月，他該月的表現被譽為大聯盟前所未見，即使是傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）也沒有像他這樣投打兼備。當年貝比魯斯是從一個成功的投手轉職為殿堂級的打者，最後一個完整的二刀流球季1919年轟出美聯最多的29支全壘打，在投手丘保有9勝5負、自責分率2.97。大谷本季明星賽前已經30轟，同時有7勝3負、自責分率3.02，他的表現像是只存在於電玩裡的人物。

That ball took the sea-nic route 🛣️#GoHalos pic.twitter.com/7K7hg5rndb — Los Angeles Angels (@Angels) July 2, 2023

天使隊2日再度連敗給響尾蛇，再輸1場就要被橫掃了。全隊僅3支安打，卓奧特（Mike Trout）、大谷都繳白卷，大谷的打擊率仍高達0.306，攻擊指數1.057也是美聯最高。響尾蛇3比1獲勝，天使唯一的分數是安森尼阮棟（Anthony Rendon）打下的，阮棟今年在5月與6月都進過傷兵名單，此戰他轟出陽春炮，這是他暌違近兩個月的全壘打，也是本季個人第2發。