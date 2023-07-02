原本內向的小晴，現在很多事情都可獨當一面，勇於挑戰自己、樂於分享、時時保持感恩的心。（吳佩蓉攝）

參加啟蒙方案小洋媽媽，深刻體會陪伴的重要。（吳佩蓉攝）

宜蘭家扶中心對於幼兒啟蒙、少年展力及青年釣竿3大方案，去年開始至今，共64名兒童、青少年及家長維持一年的學習，今（2日）於中心舉辦成果發表會；其中，小晴媽媽感性的說，原本內向的小晴，現在很多事情都可獨當一面，勇於挑戰自己、樂於分享、時時保持感恩的心，真的很感謝家扶的陪伴。

家扶中心以兒童啟蒙方案，透過親子互動，在參與中學習陪伴與關愛，刺激幼兒的各項能力發展；而少年展力發案的成員正處於青春期的身心發展變動與不穩定階段，透過烘焙技能、戶外體驗教育提升自信；另青年釣竿方案則創導社會發想議題和技能培育，協助青年擬定未來行動計畫，勇敢面對生活。

今3大方案的全部成員們用影片分享一整年所學，以青年發聲、童趣舞蹈、親子烘焙共作，展示學習成果，現場氣氛熱鬧。家扶中心主任陳錫平表示，秉持「給他魚吃，不如教他釣魚」理念，除了對服務家庭的經濟扶持外，持續推動方案，藉由教育引導、鼓勵及支持，發展孩子潛能，累積未來生活的軟實力。

參加第4屆少年方案的小晴說，最感動的是攀爬小百岳鵲子山，過程中雖然辛苦，但大家相互扶持鼓勵跨越困難，成功完成挑戰，在山頂上欣賞一路上看不到的美景，真的很有成就感；也開心能跟不同年齡層的人相處，激發許多學校裡學不到的做法及玩法，且不停挑戰極限，有時候多相信自己一點，就會做得很好。

小晴媽媽眼眶泛淚的表示，內向的小晴從國二參加家扶方案到現在高二了，成長許多，很多事情都能獨當一面，不僅挑戰騎腳踏車環綠島22公里，怕水的她還在綠島嘗試游泳，懼高的她也參加攀岩俯視龜山島美景；小晴時常落淚跟媽媽分享，一路上受到許多人的鼓勵跟幫助，世界有很多善良的人，以後長大一定要回饋社會。