國民黨台北市黨部2日舉行「鳳鳴朝陽、萬眾一心」挺侯造勢大會，前高雄市長韓國瑜送花籃致賀。（劉宗龍攝）

國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜，昨（1）日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，被視為融冰起點。而國民黨主席朱立倫昨致詞時暗示，要韓國瑜攜手侯友宜參加2日北市黨部總統立委誓師大會，不過今日活動開始，只見韓署名贈上「圓滿成功」花籃，卻另有行程未到場。北市黨部主委黃呂錦茹緩頰，未來侯友宜、韓國瑜一定會再合體。

國民黨台北市黨部今下午在台北市大直典華飯店，舉行「鳳鳴朝陽 萬眾一心」總統暨立委候選人動員誓師大會。前總統馬英九、台北市長蔣萬安、前市長郝龍斌及台北市議會議長戴錫欽率黨籍議員到場支持，展現國民黨上下團結一致，萬眾一心的氣勢。侯友宜也將在下午3時在支持群眾的簇擁下大進場。

不過韓國瑜昨日與侯友宜合體後，今日便以個人行程為由，未出席大誓師活動，僅贈上一對署名花籃，祝福活動「圓滿成功」，黃呂錦茹被問及韓未出席時，僅表示他的花已經送到會場。

媒體追問未來是否還有可能「侯韓合體」，黃呂錦茹表示，目前日期雖沒辦法掌握，但兩人一定會再合體；黃呂也透露她跟韓國瑜在上月30日有見過面會談，且韓昨出席黃復興黨部活動，就是挺侯友宜的表現。

媒體續問兩人30日談了什麼，黃呂錦茹說主要是談了黨內的事，也跟韓國瑜交換一些立委選舉的訊息；至於勸進韓冰選立委？黃呂則說，當天沒有談到此事，純粹是邀他來參加今天的誓師活動。