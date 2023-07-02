苗栗縣去年發生67件死亡交通事故，苗栗縣警察局為降低車禍發生，在縣內台72線、台3線8處容易超速與肇事路段，新增8處固定式測速照相桿，7月1日起執法，嚴重超速違規者最高罰2.4萬元。

苗栗縣警局統計去年縣內發生67件交通死亡事故，分析肇事原因以超速行駛者最多，警方及相關單位針對易超速及易肇事路段檢討，評估調整縣內固定測速照相桿位置，並移置其中8支到新地點，另有1處區間測速調整區段，從7月起執法，總計縣內目前共有81支固定測速照相桿執法。

新增8支固定桿位置，分別是台3線127.3公里（南向）、台6線992公尺（東向）、台13線23.2公里（北向）、台72線3.4公里（東向）及13.8公里（西向）、縣道124乙線2.9公里（西向）、縣道124丙線9.7公里（西向）、縣道140線8.6公里（西向）。

原本在台3線獅潭段114.3公里至122.8公里處，所設置的區間測速執法設備，因地方居民反映有些用路人為避開區間測速，會走到社區巷弄影響住戶安寧，經評估檢討後，將偵測路段調整為台3線114.3公里至123.6公里處，同樣從7月1日啟用執法。

縣警局表示，根據法規，目前一般道路超速罰鍰1200到2400元；高速、快速公路超速罰鍰3000元，嚴重超速違規罰鍰6000元到3萬6000元，並扣牌6個月，如違規又因而肇事將吊銷駕照。立法院也已通過將「嚴重超速」由超速60公里修正為超速40公里，若嚴重超速將罰鍰6000到2萬4000元。