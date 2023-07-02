安檢所人員前往戒護和規勸。（翻攝七美報報／許逸民澎湖傳真）

四面環海澎湖，因為珊瑚礁生態良好，不但孕育魚、蝦、蟹、貝類等許多海中生物，堪稱海底下的熱帶雨林，更被形容為美麗的內太空。但昨天有一群來自台灣北部晨泳會會員，泳技差又素質堪慮，竟然恣意踩踏破壞美麗珊瑚遭到制止還不聽勸，最後只好報請海巡人員勸離。然而，這些人破壞美麗生態的舉動，也惹怒七美人，有民眾就在七美報報留言說就是汐止晨泳協會。

七美鄉長呂啓俊譴責這樣的行為，並說歡迎大家來玩，但是請自律，同時愛護與珍惜這個地方。他表示，前幾天白冰冰才剛剛大大讚賞說，走遍世界，未見七美整片紫色薰衣草珊瑚礁般讓人激起戀愛FEEL，且七美在地浮潛業者都很重視與維護這片美景，進出都由月鯉港較深的水路，直斥該晨泳協會的舉動，實在不是愛游泳愛海的人該有的態度。

這群來自台灣北部某晨泳協會的遊客約近30人，被當地浮潛業者目擊，昨天下午2時30分到有紫色軸孔珊瑚的七美島臥牛海域游泳，自行攜帶兩艘立板（SUP）不但把珊瑚打斷，還有人魚雷浮標上的繩子還纏在珊瑚上，且不斷用蛙鞋踢斷珊瑚，在場兩家浮潛業者見狀，馬上游到他面前，幫他解開並勸導目前大退潮水位很低，會破壞珊瑚，請他們上岸，但他們不聽勸。

因此通報海巡署七美安檢所，由七美安檢所副所長呂瑨回報主管機關海保署後，隨即前往臥牛規勸與戒護，直到該協會人員離開臥牛海域。七美安檢所所長陳建智指出，由於軸孔珊瑚非海洋保育野生動物，且發生地點非海洋保護區，安檢所只能加強宣導。

澎湖科技大學水產養殖系教授李孟芳表示，七美臥牛海域珊瑚礁林立，種類繁多，有軸孔珊瑚、鹿角珊瑚等多種珊瑚，而所謂紫色薰衣草就是軸孔珊瑚，但軸孔珊瑚一年約長10公分左右，因此請民眾在潮間帶活動，不要踩踏珊瑚，利用助浮器材及呼吸管漂浮水面觀賞，不要在珊瑚區站立。