彰銀落實氣候治理，將氣候風險納入風險管理最高遵循準則，面對氣候變遷挑戰，同時制定氣候風險管理政策，建立完整氣候風險管理程序，齊頭並進，以強化對氣候風險管理與因應。

彰銀致力推動永續轉型與低碳經濟，因應氣候相關風險與機會鑑別出之產品與服務、供應鏈和／或價值鏈、研發投資及營運等，藉由氣候風險管理、綠色金融及低碳營運三大面項的低碳轉型發展策略，與利害關係人共同進行低碳轉型。

彰銀以控制升溫於1.5℃為目標，在營運方面推行低碳營運策略，訂定減碳目標為2030年類別1與類別2的溫室氣體排放量較2020年減少42％。為布局淨零路徑，積極落實減碳行動，彰化分行於2022年通過PAS 2060碳中和標準查證，成為彰銀首家碳中和分行。

彰銀表示，為實現針對重點資產類別設定相應減量目標的計畫，持續採用PCAF方法學計算投融資業務碳排放量，且擴大資產類型至8項，未來將積極研擬符合環境永續及業務發展的減量目標，期待發揮金融影響力，引導企業邁向低碳轉型。