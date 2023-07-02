韓國資深演員朴圭彩從劇場演員發跡，後來轉戰電視出，演出過長壽電視劇《田園日記》，是演藝圈的資深大前輩，他則近年退居幕後，但朴圭彩1日卻傳出不敵病魔過世，享壽84歲。

朴圭彩1938年加入國立劇團，從劇場演員發跡，1980年開始在電視圈演戲，演出過1980年起到2002年播出的長壽電視劇《田園日記》，朴圭彩還演過《野心25小時》、《第一共和國》等經典作品，精湛的表現令觀眾印象深刻。朴圭彩在南韓娛樂圈地位崇高，不過因支持第14任總統金泳三，而沉寂一段時間，他也因此從電視台退出。

朴圭彩經過低潮後，後來重返戲劇圈，大多做幕後工作的他，參演的最後一部戲劇是2007年的歷史劇《淵蓋蘇文》。不過朴圭彩近期身體亮紅燈，深受肺炎折磨的他，入院治療最後卻沒能戰勝病魔，在1日下午過世，享壽84歲，靈堂設置在Danwon醫院，朴圭彩的葬禮預計明（3）日上午舉行。

朴圭彩過世消息震驚各界，演藝圈更是難過不已，家屬悲痛說，朴圭彩是真心熱愛演戲的人，在照顧演藝圈晚輩更是不遺餘力，死訊讓人無限惋惜。