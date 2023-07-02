導演朱延平7月1日出席「第四屆LEXUS MY FILM 短影片競賽」頒獎典禮，聊到今年影壇盛事第60屆金馬獎，除了確定影后林青霞出席，他也透露希望能邀請到每個年代影壇的重要代表人物，如秦祥林、楊惠姍等人。

朱延平說：「今年60屆，是我們很重要的一個活動，希望在各個階段帶領風騷的電影人都會來，都期待爭取到，這一路走過台灣電影的人都能來。」至於是否有大陸影人回歸出席？朱延平表示一直都希望能共襄盛舉。

另朱延平透露一個好消息，就是由他擔綱監製的電影《小子》，已經拍攝完成，預計將登上明年的賀歲檔，他笑說：「這部片有朱延平的風格，是大老粗跟女導演王毓琦的合作，是很少見的娛樂電影。」至於日前爆出性騷風波的藍祖蔚，自己有無安慰對方？朱延平僅低調說：「大家加油。」

本屆「第四屆LEXUS MY FILM 短影片競賽」評審團，除邀請到朱延平，帶領以《誰先愛上他的》拿下第55屆金馬獎最佳剪輯獎的雷震卿，以及透過電影《咒》獲得第24屆台北電影獎最佳美術設計獎的陳若宇共同組成，以精準專業的眼光，萃選出本屆的潛力新星。