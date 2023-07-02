苑區漁會、南龍區漁會7月1日舉辦慶祝漁民節活動，縣長鍾東錦分別趕往賀節，並頒獎表揚這2個漁會的漁業推廣績優人員，他表示，縣府為推動慢魚產業鏈計畫，將構築西岸海線觀光區域，期透過完善的規畫，帶動苗縣漁業及觀光漁港的發展。

台灣灣四面環海，漁業一直是蓬勃發展的產業，對於促進經濟發展功不可沒，為了感念漁民對我國漁業的貢獻及付出，1959年11月25日台灣省漁會在第四屆第2次會員代表大會通過選定漁業法公布施行的7月1日為漁民節；省漁會依據大會決議，在1959年12月19日報請台灣省政府轉請內政部核定，內政部在1959年4月12日同意，漁民企望的漁民節終於確定，1959年7月1日也是首次漁民節。

通苑區漁會、南龍區漁會在通霄鎮新海樓餐廳、後龍鎮水牛城餐廳舉辦漁民節慶祝大會，並分別頒獎表揚31位、41位漁業推廣績優人員、模範漁民及推展推廣、家政、供銷、會務、金融等有功人員，中午餐敘且安排摸彩助興。

縣長鍾東錦分別趕往會場向漁民賀節，並受邀頒發牌匾表揚通苑區漁會漁業推廣有功人員李朝金、南龍區漁會漁業推廣有功人員蔡麗美，同時為通苑區漁會抽出最大獎項iphone14、替南龍區漁會抽出65吋大型顯示器的中獎號碼，當場並頒發中獎民眾抽中的這2項獎品。

通苑區漁會表揚名單：縣府頒發漁業推廣有功人員：李朝金。模範漁民：張正隆、李榮芳、錢文貞、彭國平、范仔池、余順生、蔡秉男、李玉棋、彭逢光、沈庭宏、林生財、張裕昌、洪佑德、賴萬安、阮俊仁。推廣有功人員：陳文玉、陳清堂、鄭阿進、劉東波、李進財、鄭朝琴、呂淑薰、吳家平、鄭聰敏、駱鴻陞。 家政推廣有功人員：蔡美娟、蘇怡菁。供銷業務推廣績優人員：張哲維、邱貴鈺、盧玉菊。

南龍區漁會表揚名單：縣府頒發漁業推廣有功人員：蔡麗美。模範漁民：林旭輝、謝文吉、蔡木宗、曾清能、林志鋒、楊宏硯、朱建源、魏明煌、王國寶、楊明振。推展金融有功人員：張祖欣、林碧娥、郭金菊、陳淑貞、洪敏瑄、戴承軒、林瓊暇、洪靜儀、杜維潔、蔡張進次。推展會務有功人員：陳明慧、蔣秀清、林博嶽、葉聯對、王世通、陳塗生、趙啟賢、梁清文、林恩鼎、劉育奇。推展推廣有功人員：何永金、陳榮富、謝宗志、古有鴻、郭坤源、林進興、周煌斌、徐清雲、賴香蘭、陳錦玲。