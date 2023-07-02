新北市112學年度國民小學暨幼兒園教甄複試，今於光華國小等7所考場登場，今年缺額為1031名，共有2387名考生闖進複試，為維護考試公平性，新北市教局於「新北學Bar」粉絲專頁公開直播光華國小考場複試評審委員的試場別配對抽籤情形。

教育局長張明文表示，新北市教師甄選一向秉持公平、公正、公開原則辦理，為確保每一位考生的權益，考前即在政風人員監督下針對複試委員隨機亂數抽出邀請序，並依抽籤順序聘請委員及亂數配對，同時於複試當天亦在政風人員的監督之下，進行複試評審委員試場別配對抽籤，並錄影存證。

同時更以公開直播方式進行光華國小考場複試評審委員的試場別配對抽籤，是全國唯一公開直播抽籤的縣市，程序公開透明，期待透過嚴謹的甄選機制，招攬最優秀的師資。

教育局提醒，複試成績將於3日晚上9時開放考生查詢，4日上午9時至12時考生可持應試通知單及成績複查申請表至板橋國小申請成績複查，複試錄取名單將於6日晚上9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及板橋國小網站首頁。